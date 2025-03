Ariano, due pastori tedeschi tra i bambini davanti alla scuola: mancata custodia E' una scena che si ripete da fin troppo tempo a Cardito

Due pastori tedeschi tra i bambini e genitori, alla fermata autobus, vaganti in strada e persino davanti alla porta d'ingresso della scuola materna ed elementare Gabriele Grasso, nel piano di zona ad Ariano Irpino.

Docili, disorientati, inzuppati d'acqua ma pur sempre imprevedibili. A volte proprio a contatto con i bambini, basta anche una mossa sbagliata.

E' una scena che si ripete da fin troppo tempo dovuta sicuramente, su questo non c'è dubbio, ad una mancata custodia dei due animali. Non è certo colpa loro se si ritrovano continuamente a vagare in strada tra rischi e pericoli.

E' già capitato di vederli anche di notte lungo la trafficata e insidiosissima statale 90 delle puglie. Sul posto si è recato il proprietario delle due cucciole, di cui una in calore per recuperarle e riportarle a casa.

E' andata bene anche oggi per tutti. Un classico ormai. E' successo in diverse occasioni, è capitato nuovamente stamane e sicuramente accadrà ancora.