Ariano: un'auto rubata e circa una decina di garage aperti nella notte E' accaduto in via Loreto, abitazione presa di mira anche a Greci

E' di un'auto rubata, modello fiat panda e circa una decina di garage aperti dopo aver praticato un foro accanto alla serratura, il bilancio complessino dell'incursione notturna avvenuta nel corso della notte in via Loreto ad Ariano Irpino, zona Variante.

La vettura di proprietà di un condomino, era parcheggiata davanti ad un bar, in un piazzale, insieme ad altre di grossa cilindrata e valore. I malviventi, non si sa se su commissione o meno hanno puntato solo ed esclusivamente alla panda, probabilmente per raggiungere con un veicolo pulito, durante il viaggio di ritorno. Sembrerebbe, stando ad una ricognizione effettuata dai residenti che sia stato trafugato nulla. Evidentemente cercavano qualcosa di specifico che non sono che non vi era nei vari box. La scoperta è stata fatta solo nel corso della mattinata. Sull'accaduto sta indagando la polizia giunta sul posto. Al vaglio degli inquirenti le immagini di una telecamera presente nel piazzale. Il furto dell'auto ad opera di una persona incappucciata sarebbe avvenuto ntorno all'una.

Un furto nella stessa notte anche nella Valle del Cervaro in una zona rurale e isolata di Greci. I malviventi avrebbero portato via attrezzi agricoli. Su questo episodio stanno facendo piena luce i carabinieri. "E' il primo furto a distanza di anni, qui da noi - ci dice il sindaco Nicola Luigi Norcia il quale tiene a precisare che il comune sta investendo sulla sicurezza con propri fondi. "Abbiamo approvato un progetto di video sorveglianza e contiamo di poter avviare i lavori proprio nel corso dell'estate. Previsti più di 10 punti di controllo perimetrali per il territorio comunale".