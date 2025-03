Furti, malviventi scatenati nella notte: ciò che è successo ha dell'incredibile Scene da film lungo le strade tra Ariano e Flumeri

Notte insonne ad inseguire i ladri. Malviventi in azione in contrada Masciano ad Ariano Irpino, prendono di mira capannoni e depositi, caricano la refurtiva all'interno di due auto, di cui una in riparazione davanti all'officina di un meccanico del luogo e si allontanano. Le due vetture trafugate vengono però intercettate poco dopo dagli abitanti i quali dopo un lungo e rocambolesco inseguimento in due direzioni opposte riescono a recuperarle con all'interno l’intera refurtiva.

Ma andiamo con ordine:

L'allarme è scattato intorno alle 3.30. I ladri hanno fanno razzia anche questa volta di attrezzi agricoli, bombole gpl e persino salumi, per poi caricare tutto all'interno di due vetture, una lancia delta e una ford focus. Entrambe sono state intercettate e inseguite. Gli abitanti in contatto diretto con le forze dell'ordine attraverso il 112 e il 113 non le hanno mollate un solo istante. Sono stati bravissimi e coraggiosi. In poco tempo si è mobilitata tutta la contrada.

La prima addirittura ha raggiunto il centro di Ariano dalla strada panoramica a corso Vittorio Emanuele, prima di immettersi nuovamente lungo la statale 90 delle puglie a Cardito, dove dopo essere stata agganciata da una volante della polizia ha terminato la sua corsa contro una siepe, poco prima della rotatoria Incontro davanti ad un'abitazione. Gli agenti hanno sparato anche colpi di pistola a scopo intimidatorio ma il conducente della vettura è riuscito comunque a dileguarsi nelle campagne circostanti.

La seconda auto, è stata invece inseguita da altri abitanti fino a contrada Murge a Flumeri dove i malviventi, non si sa se uno o più persone dopo la fuga a piedi si sono anche qui impossessati di un'altra vettura, una fita panda, parcheggiata, poco distante, in una proprietà privata. Sul posto i carabinieri di Grottaminarda per le relative indagini. Quest'ultima vettura ritrovata poi dagli stessi militari, insieme alla guardia di finanza e vigilanza Argo. In mattinata sempre in località Masciano gli stessi residenti hanno ritrovato nei pressi di un'abitazione disabitata anche l'auto utilizzata dalla banda per raggiungere Ariano, dal salernitano, una fiat punto. Malviventi in fuga a piedi nelle campagne sia ad Ariano che a Grottaminarda. Ricerche in corso.