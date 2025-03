Ariano: ecco una parte della refurtiva recuperata dopo i furti a Masciano Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri

Polizia e carabinieri stanno restituendo l'intera refurtiva alle famiglie rimaste vittime dei furti in contrada Masciano ad Ariano Irpino. Una notte da far west in Valle Ufita.

Malviventi inseguiti dagli abitanti lungo le strade ad Ariano Irpino e Flumeri. Due auto rubate, tutte recuperate con la refurtiva all’interno, dopo aver messo in fuga i ladri.

I ladri avevano fatto razzia di attrezzi agricoli e da lavoro di vario genere, elettrodomestici, bombole gpl, gasolio, decespugliatori e persino salumi ed altri alimenti, per poi caricare tutto all'interno di due vetture, una lancia delta e una ford focus. Poliziotti costretti a sparare anche colpi di pistola a scopo intimidatorio all'indirizzo una delle vetture, finita poi contro una siepe.

Un'altra auto rubata invece a Flumeri dalla stessa banda ritrovata a Grottaminarda. Impegnati nell’operazione polizia, carabinieri e guardia di finanza. Indagini da parte delle forze dell’ordine e ricerche dei fuggitivi in atto ma senza esito alcuno.