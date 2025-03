Ariano, mancato ripristino sede stradale a Serra: ancora un incidente Gli abitanti e gli utenti della Rsa Minerva rivolgono un ennesimo appello al comune

Un giovane finito in ospedale dopo essere caduto da una moto, stessa sorte per una donna a piedi e stamane per un giovane sempre in sella ad un mezzo due ruote. Forse deve accadere qualcosa di ancora più grave in contrada Serra prima che qualcuno intervenga.

Dopo i lavori riguardanti la sostituzione di circa 300 metri di rete idrica, avvenuti prima di Natale scorso non si è ancora provveduto al ripristino della sede stradale. Sono trascorsi quasi tre mesi da allora.

Residenti e utenti della struttura di riabilitazione e Rsa stanno avvertendo non pochi disagi. Un problema che si sarebbe dovuto risolvere a gennaio, ma siamo arrivati ormai alla vigilia dell'ingresso della primavera senza esito alcuno.

Disagi e difficoltà per ambulanze e persone con difficoltà motorio con carrozzine e trasportate negli appositi mezzi.

Viene rivolto ancora un appello all'area tecnica affinchè possa essere presa seriamente a cuore questa vicenda. Il segnale posizionato all'ingresso della contrada: "Lavori in corso" non è altro che una presa in giro. Gli abitanti: "Cosa impedisce da tre mesi il ripristino dell'asfalto lungo questa strada?"