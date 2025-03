Ariano, scempio rifiuti davanti alle ecoisole e sotto il ponte: sanzioni Operazione della polizia municipale da contrada Casone a via Maddalena zona panoramica

Scempio rifiuti davanti alle ecoisole e sotto il ponte della panoramica ad Ariano Irpino, sanzioni e indagini da parte della polizia municipale. Nel primo caso, in località Casone, lungo la strada provinciale 236 gli agenti hanno individuato attraverso proprio l'immondizia lasciata a terra e sparsa ovunque anche dalla presenza di randagi nella zona gli autori dell'abbandono selvaggio. In via Maddalena invece sono in corso accertamenti per identificare e sanzionare anche qui gli incivili. Controlli, fanno sapere dal comando di polizia municipale che non cesseranno minimamente e che verranno estesi su tutto il territorio tesi al rispetto delle regole e dell'ambiente.