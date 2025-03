Ariano Irpino, pestaggio e incendio dell'auto del pizzaiolo: indagini serrate Acquisite già le immagini della videosorveglianza attive nella zona limitrofa alla pizzeria

di Paola Iandolo

Picchiato da due uomini che poi gli hanno incendiato l'auto. Continuano le indagini da parte della polizia diretta dal vice questore Giulio Masini, sul giallo di Ariano Irpino. La vittima della brutale aggressione, un giovane pizzaiolo del posto in località Sant'Antonio, è stato già ascoltato dagli inquirenti, ma non ha saputo fornire elementi utili alle indagini. Non si conoscono i motivi del violento episodio. Tra le ipotesi non si esclude che possa trattarsi di un avvertimento.

La ricostruzione

L'episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì intorno alle 22.30 in località Sant'Antonio nei pressi del locale della vittima, poco prima del cimitero. Aveva da poco chiuso la pizzeria. Secondo quanto riferito dal pizzaiolo, è stato avvicinato da due uomini, poi il pestaggio. Successivamente i due aggressori hanno dato fuoco alla sua auto. Il giovane ha riportato diverse contusioni e tumefazioni al volto.

Ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Frangipane-Bellizzi del Tricolle. Per lui una prognosi di tre giorni. Infondata la notizia circolata in rete relative alla gambe fratturate. Non corrisponde a verità. La vittima è stata lasciata sanguinante in strada ed è stata soccorsa da un automobilista di passaggio. Mentre le fiamme divoravano la sua auto.

L'automobilista ha allertato i soccorsi segnalando alla polizia l'episodio. Sul posto è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco da Grottaminarda per domare le fiamme che hanno distrutto il veicolo. Acquisite le immagini della videosorveglianza in prossimità del luogo dell'aggressione. Nei frame potrebbero essere stati immortalati gli autori del pestaggio.