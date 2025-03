Tentato omicidio ad Aiello del Sabato, la donna denunciata: si indaga Alla base del gesto motivi economici e passionali

Si continua a indagare sul tentato omicidio di Aiello del Sabato. La 52enne denunciata dai carabinieri potrebbe rischiare anche una misura più grave. I carabinieri del nucleo investigativo stanno cercano di ricostruire quanto avvenuto ieri mattina in contrada Castagno. La vittima, un artigiano del posto, sarebbe stato colpito alle spalle dalla donna che gli gli sferrato con forza un fendente. Una coltellata che ha raggiunto il polmone e che gli ha lesionato una costola.

Alla base dell’aggressione ci sarebbero motivi passionali. Ma si parla anche di questioni economiche. Il 59enne è stato sottoposto ieri sera a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Moscati di Avellino. Qui, è giunto da solo a bordo della sua vettura, dopo essere stato centrato dalla coltellata. In un primo momento la ferita non sembrava seria, poi i sanitari del nosocomio di contrada Amoretta hanno evidenziato la ferita al polmone. I medici non hanno perso tempo e dopo le cure necessarie lo hanno trasferito in sala operatoria. Ora Si attendono le disposizioni della Procura della Repubblica di Avellino che coordina l’attività d’indagine.