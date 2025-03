Ariano, padre e figlio nel Suv volano in una scarpata: vivi per miracolo Pauroso incidente in pieno centro davanti all'ingresso principale dello stadio Silvio Renzulli

Stavano percorrendo il tratto di strada che da viale Tigli porta via Lusi quando improvvisamente dopo aver abbattuto una debole staccionata, già malandata, sono volati in fondo ad una scarpata, restando in bilico tra vegetazione e tronchi sulla parte scoscesa che affaccia ad una proprietà privata di via Fontananuova ad Ariano Irpino. E' lì che la Jaguar F-Pace ha arrestato la sua folle corsa fortunatamente senza capovolgersi e provocare ulteriori conseguenze. A bordo del Suv, padre e figlio.

E' successo tutto in pochi secondi. Non hanno avuto il tempo di capire nulla. Entrambi sono vivi per miracolo, essendo usciti da soli completamente illesi dallo spaventoso incidente.

Sul posto due ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Conducente dell'auto risultato negativo all'alcol test. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la vettura in attesa dell'arrivo di un'autogru per le operazioni di rimozione.

Si tratta di una scarpata già nota, alle prese con movimenti franosi e scorribande di cinghiali, che stanno mettendo a dura prova i residenti.

Un versante mai messo in sicurezza e che ora privo di protezioni, che non potranno più essere deboli staccionate di legno instabili, diventa ancora più a rischio incidenti e da continuo batticuore per i residenti.