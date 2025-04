Aiello: accoltellò l'ex, domiciliari e braccialetto elettronico per 46enne Ordinanza di misura cautelare per la donna, indiziata di tentato omicidio

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di una 46enne, gravemente indiziata, allo stato delle indagini, di tentato omicidio. "L’attività trae origine da una discussione, avvenuta in un terreno ad Aiello del Sabato, tra l’indagata ed il compagno, dove la donna al culmine della lite, con un coltello colpiva con un violento fendente il compagno alla spalla sinistra. - si legge nella nota della Procura della Repubblica di Avellino - La misura cautelare, secondo il Giudice delle Indagini Preliminari, si è resa necessaria perché sussistevano fondati motivi per ritenere che le condotte delittuose potessero essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità fisica della persona offesa".