Tragedia in autostrada: 60enne arianese muore in un terribile incidente Era di ritorno dal napoletano verso l'Irpinia dopo un viaggio di lavoro

E' di un morto e due feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto lungo l'A16 Napoli-Canosa a 500 metri dall'uscita di Tufino. La vittima è un 60enne di Ariano Irpino, Nicola Monaco, persona molto conosciuta e dinamica, da anni impegnata nel settore fieristico, tanto da essere definito un esperto delle aree relax in ambito aziendale. Nicola stava facendo ritorno in Irpinia con sua moglie ricoverata a Napoli e un amico. Era seduto accanto all'autista anche lui di Ariano, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento la fiat panda 4x4 dopo essere stata essere tamponata ha ruotato su se stessa fino ad avere un impatto violento che ha costato la vita al 60enne.

In un primo momento le sue condizioni non erano apparse particolarmente critiche, ma il quadro clinico poi è peggiorato all'ospedale Moscati di Avellino, dove il suo cuore ha cessato di battere a causa del forte trauma subito e una serie di complicazioni. Alla guida dell'altra vettura un medico che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, rivelatisi poi inutili.

"Dieci anni fa la morte di mia madre - ci dice addolorato il figlio Ciro, anche lui attivamente impegnato nel commercio, a capo di un'agenzia noleggio auto lungo la Variante - ha superato tanti problemi anche di salute, con la sua determinazione. Non si mai arreso. Era un maestro delle fiere mio padre, anche molto temuto. Ha dato il cuore in ogni cosa che ha fatto. Coraggioso e severo, non ha mai abbandonato la nave neppure nei momenti più critici della sua vita. Questo è il ritratto di mio padre".

Due figli, famiglia molto conosciuta in città. Suo fratello Giuseppe, per tutti Pino, un simbolo da anni nel settore della ferramenta in via Giacomo Matteotti. Un gigante buono Nicola, che ha girato il mondo senza mai arrendersi. La sua stazza invidiabile non è riuscita a proteggerlo e a vincere la morte in un triste e imprevedibile giovedì di aprile, in quello che è stato il suo ultimo viaggio appassionato di lavoro.