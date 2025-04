Avellino, biglietti falsi allo Stadio Partenio: 4 denunce I controlli allo Stadio Partenio di Avellino durante Avellino- Monopoli

La Digos della Questura di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone per tentata truffa poiché , in occasione dell’incontro di calcio Avellino – Monopoli disputatosi lo scorso 13 aprile, le stesse hanno tentato di introdursi all’interno del settore Curva Sud dello stadio “Partenio Lombardi” riservato ai tifosi locali mediante l’utilizzo di tagliandi d’ingresso falsi. Nello specifico il predetto personale, nel corso delle attività di osservazione e filtraggio svolte durante le fasi di accesso della tifoseria locale all’interno del settore “Curva Sud”, identificava quattro persone, di cui una residente nella provincia di Avellino e le altre nella provincia di Salerno, che avevano tentato di accedere all’interno dell’impianto sportivo utilizzando ticket di accesso verosimilmente falsi. I successivi ed immediati accertamenti consentivano di confermare la predetta ipotesi investigativa, di procedere al sequestro dei falsi biglietti e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria delle quattro persone.Sono tuttora in corso attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, finalizzate ad individuare ed identificare i soggetti che materialmente hanno prodotto i biglietti falsi e li hanno messi illegalmente in commercio.