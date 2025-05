Baiano, chiusura della linea ferroviaria Napoli-Baiano: monta la polemica Le amministrazioni comunali non hanno ancora ricevuto le comunicazioni ufficiali

di Paola Iandolo

La tratta ferroviaria Napoli-Baiano verrà chiusa nel periodo estivo. L'Eav ha infatti comunicato che sarà sospesa la circolazione su ferro dal 21 maggio al 30 settembre. La causa, come riportato in una nota di Rfi, sono i lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario sulla linea Rfi. Sul ponte transita il treno EAV, sotto invece i treni Rfi/Trenitalia. Si dovrà procedere ai lavori di eliminazione e di sostituzione: dal 21 al 31 maggio avverrà la demolizione, a partire dal 17 settembre invece si procederà con la sostituzione. Contestualmente, sulla linea Napoli-Baiano saranno eseguiti altri interventi di manutenzione straordinaria. La decisione, che è simile a quella presa nella passata estate, ha scatenato già le polemiche di pendolari e cittadini. Anche gli amministratori locali hanno preso posizione e lanciato l'allarme per gli imminenti nuovi disagi. Intanto i comuni di Baiano e Sperone, dove insistono le due fermate, non hanno ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito agli imminenti lavori.

Servizio sostitutivo su gomma

Durante il periodo di chiuaura verrà attivato il servizio sostitutivo su gomma, peraltro già esistente. Servizio che non ha sedato gli animi dei pendolati. Il comitato civico "Eavitiamolo", attraverso il portavoce Luigi Peluso e il presidente Salvatore Alaia, ha fatto sapere: «rappresentiamo tutta l'amarezza e il rammarico per uqesta situazione. Quando c'è emergenza si interviene per la risoluzione con forza ed impegno straordinario di uomini e mezzi, non sopprimendo un servizio. I lavori vanno fatti ma procurando il minor disagio possibile all'utenza, come fu fatto anni fa per gli stessi lavori ad Avella. Perché adesso per lo stesso lavoro si chiude per 4 mesi? Sarebbe opportuno garantire un servizio ferroviario sulla tratta diviso in due tronconi, un servizio da Baiano a Nola e uno da Saviano a Napoli. Se non si può, anche il servizio sostitutivo deve garantire tutte le fermate del servizio ferroviario».