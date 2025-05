Pago, Ferisce la sorella e il nipote con il coltello: arrestato ottantunenne L'anziano aveva tentato di ferire il nipotino della donna, che si è frapposta fra i due

di Paola Iandolo

E’ stato arrestato l’ottantunenne residente a Nola, che ieri sera ha tentato di colpire con un coltello da cucina il nipotino di sua sorella. La donna lo aveva ospitato per prendersene cura nella sua abitazione di Pago Vallo Lauro, ma ieri sera, ha impugnato un coltello da cucina e ha tentato di colpire il bambino. La donna si è subito resa conto della situazione e ha allontanato il nipotino, rimanendo lei ferita al braccio.

Il pm della Procura di Avellino Antonella Salvatore ha contestato all’anziano, bloccato dagli agenti del Commissariato di Lauro, il reato di tentato omicidio ai danni del nipotino e della sorella. Una vicenda che solo grazie al coraggio della donna non ha avuto un epilogo tragico. Gli accertamenti sono ancora in corso e si dovrà attendere che vengano sentite tutte le parti.

A quanto pare l’ottantunenne ha avuto un raptus provocato dal pianto del bambino .La nonna non ha perso tempo a mettere in salvo il bambino: prima frapponendosi tra i due e poi facendo scappare da una finestra il bimbo. Lo ha affidato dal cortile ad una vicina di casa. Una volta messo in salvo il piccolo, ha avuto una colluttazione con l'anziano fratello. A porre fine alla serata di paura ci hanno pensato gli agenti del Commissariato di Lauro, che hanno bloccato l’anziano per poi sottoporlo agli arresti domiciliari.