Atripalda, sottoposto ad un controllo colpisce i carabinieri e scappa: arrestato In carcere a Bellizzi Irpino, dopo le formalità di rito, è finito un pregiudicato avellinese

di Paola Iandolo

Domenica di follia ad Atripalda: un noto pregiudicato ha aggredito e ferito i carabinieri che lo avevano fermato per un normale controllo. Ma durante il controllo, improvvisamente F.L. ha colpito i militari dandosi alla fuga per le strade della Cittadina del Sabato. Immediato l'allarme lanciato dai carabinieri feriti che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. A fermare la fuga di F.L. un'altra pattuglia di carabinieri. F.L. è stato bloccato e sottoposto alla perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti il pregiudicato è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina.

L'arresto

F.L., già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette dopo essere stato trovato in possesso della sostanza stupefacente. Il giovane avellinese, dopo le formalità di rito, è stato tradotto a Bellizzi Irpino e con ogni probabilità nelle prossime ore si presenterà davanti al gip del tribunale di Avellino per l'udienza di convalida della misura precautelare e nel corso della stessa verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Il giovane potrà tentare di chiarire la sua posizione e fornire la sua versione dei fatti.