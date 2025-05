Melito Irpino: gravissimo scempio ambientale nei pressi del fiume Ufita/FOTO La denuncia delle Guardie Eco Ambientali

Personale volontario dell'associazione nazionale Guardie Eco Ambientali Odv durante un servizio di perlustrazione sul territorio comunale di Melito Irpino, ha riscontrato - si legge in una nota - "che lungo la strada provinciale 49 direzione Melito Vecchio nei pressi del Fiume Ufita sono stati sversati rifiuti organici, plastica, elettrodomestici, pneumatici e lastre in eternit un tempo usato in edilizia e da anni vietato perché contiene un elemento cancerogeno: l’amianto".

Considerata l’elevata pericolosità del materiale rinvenuto, i volontari hanno effettuato rilievi fotografici ed è stata inviata una pec al sindaco e alla polizia locale richiedendo un sopralluogo nei luoghi indicati.

"L’abbandono illecito di rifiuti configura una violazione del testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) e può comportare sanzioni amministrative e penali.

L’associazione Guardie Eco Ambientali opera a livello nazionale e tra le varie mansioni che l’ente svolge ci sono interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo stipulando protocolli d’intesa gratuiti con i comuni avvalendosi di personale volontario".