Auto distrutta dalle fiamme a Chianche, altre tre danneggiate: si indaga Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Altavilla Irpina

Altavilla Irpina, nella nottata odierna la pattuglia Carabinieri di Chianche è intervenuta in Piazza V. Caruso, per la segnalazione di un’auto in fiamme, regolarmente parcheggiata. L’auto è risultata completamente distrutta e i Vigili del Fuoco di Avellino che intervenuti in ausilio hanno domato le fiamme, non hanno escluso l’origine dolosa dell’incendio. Accanto al veicolo erano parcheggiate altre tre autovetture risultate parzialmente danneggiate dalle fiamme. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Altavilla Irpina.