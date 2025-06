Monteforte, esce di casa all'alba e scompare: ricerche tra boschi e montagna L'uomo è un esperto cercatore di funghi. Ore di apprensione

Ore di apprensione e attesa a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, per la scomparsa di un uomo. Da questa mattina non si hanno più notizie di un uomo di 86 anni, residente nel comune irpino e conosciuto per la sua lunga esperienza come cercatore di funghi.

L'uscita all'alba

L’anziano si è allontanato da casa alle prime luci dell’alba, presumibilmente per una delle sue consuete escursioni nei boschi, ma non ha più fatto ritorno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato in montagna, nella zona di località Portella, probabilmente per cercare funghi o raccogliere fragoline di bosco, attività che era solito praticare.

L'allarme

Non vedendolo rientrare a casa, i familiari hanno lanciato l’allarme. Le ricerche vedono impegnati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i volontari del gruppo di Protezione Civile. Anche la comunità si è mobilitata: sui social è partito un vero e proprio tam tam tra i residenti, che condividono l’appello e aggiornamenti utili.