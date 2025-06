Monteforte, scomparso nel nulla da ore: ore di ansia per il cardiologo Noviello Da ieri mattina nessuna notizia dell'anziano: auto ritrovata in località Portella

La comunità di Monteforte Irpino è fortemente in apprensione per la scomparsa di Antonio Noviello, anziano cardiologo montefortese scomparso nel nulla da ieri mattina. L’allarme è stato lanciato dai familiari, che da ieri non hanno più sue notizie. L’auto dell’uomo è stata ritrovata in località Portella, all’interno del territorio comunale.

"Chiunque abbia modo di incontrare questa persona è pregato di darne subito avviso , si tratta del dr Antonio Noviello, ottantasettenne ,cardiologo. È scomparso da Monteforte Irpino da oltre 24 ore , la sua auto è stata rinvenuta in località Portella". Questo il messaggio corredato di foto che sta girando da ore, per aiutare le ricerche che si concentrano tra boschi e montagna del comune alle porte di Avellino.