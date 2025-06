Muore sul lavoro a 38 anni, la tragedia di Antonio: lascia moglie e bimba Avella in lutto per la morte di Antonio D'Avella

Avella in lutto per la morte di Antonio D'Avella, giovane marito e padre stroncato da un malore, venerdì mattina 6 giugno 2025, sul lavoro. L'uomo era impegnato sul lavoro a Castel Volturno, presso una ditta che stava installando la rete in fibra ottica, a soli 38 anni. Improvvisamente si è sentito male e sono stati subito chiamati i soccorsi, per provare a salvarlo.

Inutili i soccorsi a Castel Volturno

Ma a nulla è servito l'intervento dei sanitari e il trasporto al Pronto Soccorso: l'uomo è morto stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Antonio, molto conosciuto e benvoluto nella sua città, lascia nel dolore la moglie e una bimba di soli 6 anni, i suoi “due grandi amori”, come lui stesso scriveva con orgoglio e tenerezza sul proprio profilo Facebook. Per anni aveva fatto parte del corpo della Protezione Civile di Avella, partecipando attivamente a numerose iniziative e interventi a servizio dei cittadini.

Eventi annullati, "Addio ad un giovane e generoso cittadino"

Antonio era amato e benvoluto in paese. Ieri è stato annullato in congresso di Fdi in segno di lutto e destinato a nuova data, per la tragica scomparsa. "L’Amministrazione Comunale di Avella si unisce al cordoglio per la scomparsa di Antonio D’Avella. Con profonda tristezza apprendiamo della prematura e tragica scomparsa di Antonio, giovane e generoso cittadino, per anni volontario del Nucleo Comunale Protezione Civile Avella. In questo momento di dolore, l’Amministrazione Comunale si stringe con affetto e vicinanza alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, ricordandolo per il suo impegno silenzioso e concreto al servizio della collettività. "Ciao, Antonio.