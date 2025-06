Avellino, crisi idrica: al via le chiusure notturne in diversi comuni Le reti colabrodo e la dispersione pari al 50% della risorsa idrica fanno temere il peggio

di Paola Iandolo

La preannunciata e tanto temuta emergenza idrica fa già sentire i suoi effetti.Si inizia con il piano di razionamento scattato ieri sera, deciso dall'Alto Calore, rubinetti chiusi in tutta la fascia dell'Appartenio: da Monteforte a Mercogliano a Summonte, a Ospedaletto d'Alpinolo.I dati in possesso ci prefigurano l'ennesima estate a secco, poca pioggia, niente neve.

Per la seconda volta nella storia neanche un fiocco di neve in primavera a Montevergine, così come rivela l'Osservatorio. A questo cambiamento climatico, dobbiamo aggiungere l'annosa questione delle reti colabrodo, con dispersione pari al 50%. Si profila un'estate contraddistinta dai razionamenti e la lotta agli sprechi..