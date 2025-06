Avellino, condoni anomali: spuntano almeno altri dieci casi Prevista per la prossima settimana una nuova riunione della Commissione Trasparenza

di Paola Iandolo

Condoni anomali: dall'audizione con il dirigente Luigi Cicalese sono emersi almeno una decina di nuovi casi. Ora si procederà con la richiesta di ulteriore documentazione ai diretti interessati. Le anomalie rigaurdano gli anni 2021 e 2022. Intanto la prossima settimana si riunirà di nuovo la Commissione Trasparanza del Comune di Avellino, presieduta dal consigliere di minoranza Ettore Iacovacci. L'attenzione sarà focalizzata su una nuova lettera anonima che accende i riflettori su presunti abusi edilizi compiuti in via Guarini ad Avellino. L'inchiesta quindi potrebbe allargarsi a macchia d'olio.

Le indagini

La Procura ha deciso di approfondire quanto scoperto dagli uffici di Piazza Del Popolo relativamente alla presunta irregolarità delle richieste di condono. Una vicenda per ora limitata almeno a tre casi. Ma altri sono al vaglio degli uffici di Piazza Del Popolo che avrebbe già attivato il contraddittorio per la consegna degli atti ufficiali. Dunque l'inchiesta potrebbe allargarsi. Il Procuratore Domenico Airoma - la scorsa settimana - ha deciso di delegare all’aliquota di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Avellino per effettuare i primi accertamenti e disporre le prime acquisizioni presso gli uffici comunali.