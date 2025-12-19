Avellino: Fico e Piantedosi per inaugurare la nuova sede ordine dei medici Invitati insieme a tutte le istituzioni e autorità cittadine

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Avellino.

Domenica 21 dicembre alle 10 è previsto il taglio del nastro in via Vasto, nell’ex Asilo “Patria e Lavoro”.

Saranno presenti anche il prefetto Rossana Riflesso e il presidente Fnomceo Filippo Anelli. Sono state invitate tutte le autorità e istituzioni cittadine, il presidente della regione Campania Roberto Fico e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

"Siamo arrivati finalmente al traguardo - commenta soddisfatto il presidente dell’ordine Francesco Sellitto - a disposizione dei nostri iscritti ci sarà una sede funzionale e moderna, un punto di riferimento per i nostri cittadini. Siamo particolarmente soddisfatti - conclude - perché il piano di recupero consentirà anche di restituire alla città uno spazio di fondamentale importanza, atteso da tempo da tutti gli avellinesi".