"In Nativitate Domini": tre appuntamenti da non perdere ad Avellino Iniziativa promossa dalla parrocchia Maria Santissima di Montevergine a Rione Mazzini

La parrocchia Maria Santissima di Montevergine di Rione Mazzini ad Avellino presenta la Rassegna "In Nativitate Domini".

Un percorso musicale natalizio che si articola in tre appuntamenti, per celebrare la nascita di Gesù e immergersi nell'atmosfera magica del Natale.

Programma:

Venerdì 19 dicembre, ore 19: Sonora Sax Quartet capeggiati dal Maestro Domenico Luciano - Un viaggio musicale tra colonne sonore e musiche natalizie, per scoprire nuove sonorità e rivivere le emozioni del Natale.

Sabato 20 dicembre, ore 19.30: Concerto d'organo con Mons. Pierangelo Pietracatella, Giudice della Rota Romana - Un'esibizione unica e suggestiva, con musiche classiche e natalizie eseguite sull'organo della Parrocchia.

Venerdì 2 gennaio, ore 19: Ensemble Strumentale Aedon con il soprano Giuseppina Perna - Un concerto di musiche e canti natalizi, per concludere la rassegna in bellezza e celebrare la gioia della Natività.

Tutti gli eventi si terranno presso la Parrocchia del popoloso quartiere avellinese. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

La parrocchia invita tutti i fedeli e gli amanti della buona musica a partecipare numerosi a questi appuntamenti, per vivere insieme la magia del Natale e celebrare la nascita del Redentore

