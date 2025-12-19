Ariano: quel segnale stradale "nano" lungo la statale 90 a Santa Barbara Accade purtroppo anche questo...

Conta già due feriti fortunatamente lievi, il segnale stradale "nano" installato accanto ad un marciapiedi lungo la statale 90 della puglie in località Santa Barbara ad Ariano Irpino. Si tratta in pratica di un attraversamento pedonale con impianto di segnalazione luminosa lampeggiante. Utilissimo, anzi ce ne vorrebbero anche altri soprattutto nel centro abitato di Cardito, ma il problema è l'altezza.

E a testiminiarlo è chi passeggia quotidianamente lungo questo tratto: "Sembra strano, a qualcuno forse può apparire anche come una barzelletta, ma intanto due persone a distanza di poco tempo hanno sbattuto la testa contro quel segnale di ferro". E sembra che da qualche giorno per la disperazione qualcuno abbia provveduto a posizionarlo di traverso, di taglio, ancora più perioloso.

Cosa bisogna sapere in proposito: "I segnali stradali hanno altezze diverse a seconda della tipologia e del contesto, ma in generale i segnali laterali devono essere posti tra 0,60 m e 2,20 m dal suolo, quelli su marciapiedi almeno a 2,20 m (tranne semafori), e quelli sopra la carreggiata almeno a 5,10 m; in contesti urbani particolari possono superare i 4,50 m, mentre alcuni specifici (es. nome strada) hanno altezze maggiori".

Quindi chi di competenza provveda a dargli un'altezza maggiore in modo da rendere più sicuro il passeggio. Che sadda fà pe campà tranquilli...