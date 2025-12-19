È la vigilia di Avellino-Palermo. Mercato, focus tra difesa e mediana Necessità di sfoltire la rosa, volti nuovi tra pacchetto arretrato e centrocampo

È la vigilia della sfida con il Palermo per l'Avellino che ieri ha vissuto una giornata speciale, prima con l'asta di beneficenza verso il Natale organizzata dall'Associazione per la Storia e poi con la serata di gala per gli auguri. Rifinitura nel pomeriggio, testa al campo e al rush finale del 2025 con i lupi impegnati con i rosanero domani alle 17.15 e con il Bari al San Nicola sabato 27 alle 19.30 nel match che chiuderà l'anno solare della Serie B. Nel frattempo prosegue il lavoro sottotraccia della dirigenza biancoverde con il ds Mario Aiello sul mercato. Fari sulla difesa con l'obiettivo di garantire nuove risorse allo staff tecnico. Da una parte la necessità degli irpini di sfoltire la rosa dall'altra un reparto arretrato che presenterà presumibilmente volti nuovi. Marco Sala dal Como sarà il nuovo terzino sinistro, utile anche in fase spinta nel 3-5-2. Tra i rumors ci sono il difensore centrale Alessandro Dellavalle, classe 2004, di proprietà del Torino, in prestito al Modena dall'estate e a caccia di continuità dopo il 22 per cento di minuti giocati in campionato. Per il centrocampo c'è l'idea di inserire una pedina con caratteristiche diverse, il mediano incontrista/interditore. Rispunta il profilo di Coli Saco, già nel radar dei lupi nei mesi scorsi. Il maliano con cittadinanza francese, classe 2002, di proprietà del Napoli è in prestito all'Yverdon in Svizzera.