San Martino, accusato di maltrattamenti in famiglia: assolto Per il giovane di San Martino Valle Caudina è arrivata l'assoluzione

di Paola Iandolo

Era sottoposto ad un divieto di avvicinamento all’abitazione casa familiare ed era stata invocata nei suoi confronti una condanna a tre anni di reclusione. Invece per G.P. di San Martino Valle Caudina difeso dall’avvocato Michele De Vita, arriva l’assoluzione con formula piena. A deciderlo al termine dell’istruttoria dibattimentale il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, che lo ha mandato assolto con la formula "perche’ il fatto non sussiste” dalle accuse di maltrattamenti in famiglia. Si è chiusa così la vicenda che risale a 2023 quando c’erano state le prime denunce da parte dei familiari.