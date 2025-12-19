Baiano, accusato di maltrattamenti: 42enne assolto con formula piena Ad emettere la sentenza di assoluzione il gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza

di Paola Iandolo

"Assolto perché il fatto non sussiste" dall’accusa di maltrattamenti ai danni della moglie aggravati anche dalla circostanza che in alcune occasioni sarebbero stati perpetrati in presenza dei figli minorenni della coppia.

Si è chiuso cosi il processo con rito abbreviato nei confronti di un quarantaduenne residente in un comune del Baianese, difeso dall’avvocato Vincenzo Carminetti del foro di Nola, dallo scorso 17 ottobre sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’abitazione della sua famiglia, alla luce della denuncia di sua moglie.

La Procura aveva chiesto ed ottenuto dal Gip Mauro Tringali il giudizio immediato. La difesa ha optato per il giudizio abbreviato, quello definito davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. La Procura aveva invocato nei confronti dell’imputato una condanna a due anni e sei mesi. Il Gup lo ha mandato assolto dalle accuse, revocando la misura.