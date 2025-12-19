Grottaminarda: il consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 approvato, anche quest'anno, con largo anticipo rispetto alle scadenze, fornitori, enti di servizio e creditori saldati, Documento unico di programmazione 2025/2027 integrato con l'inserimento del progetto di riqualificazione della villetta comunale che nelle prossime settimane sarà appaltato, approvato Dup 2026/2028.
La seduta del consiglio comunale di ieri sera a Grottaminarda restituisce l'immagine di un ente adempiente ed efficiente. Approvati tutti i punti all'ordine del giorno, compreso l'argomento aggiuntivo del regolamento per l'utilizzo della sala consiliare "Sandro Pertini".
Non trattato, invece, il punto 10 che prevedeva la risposta ad interrogazioni ed interpellanze, vista l'assenza dei consiglieri interessati.
Tra i punti approvati anche il programma degli incarichi di studio, consulenza e pareri per l'anno 2026, la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a datate controversie legali.
Il sindaco e la presidente del consiglio hanno chiuso la seduta augurando buone feste al consiglio, ai cittadini, alle famiglie con l'invito di partecipare ai numerosi eventi natalizi in programma in questi giorni.