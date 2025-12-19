Pranzo di Natale in carcere ad Ariano: la grande forza dei volontari "Perché nessuno venga mai lasciato solo"

"Un ringraziamento sincero e profondo a tutti i volontari di Ariano Irpino che, con passione, dedizione e spirito di servizio, hanno reso possibile il Pranzo di Natale in carcere. La vostra presenza è stata un segno concreto di vicinanza, di cura e di umanità, capace di trasformare un giorno qualunque in un momento di vera condivisione". Lo scrive in una nota Prison Fellowship Italia. La più grande associazione di ministeri nazionali cristiani che operano nel campo della giustizia criminale.

"Un grazie speciale allo chef Sergio Ruocco, che ha messo la sua professionalità, il suo talento e il suo cuore al servizio degli altri, dimostrando ancora una volta che la cucina può diventare linguaggio di amore, rispetto e dignità.

Grazie al Rinnovamento nello Spirito Santo, che con i suoi volontari continua a camminare accanto a Prison Fellowship Italia, sostenendo con costanza e generosità iniziative che portano speranza anche nei luoghi più complessi.

Insieme avete dimostrato che il Natale è fatto di persone, di mani che servono e di cuori che scelgono di esserci. Perché nessuno venga lasciato solo".