Legambiente Avellino: "Abusi edilizi, l’ennesima ferita al territorio" Il circolo chiede massima trasparenza e rigore

Il circolo di Legambiente Avellino esprime forte preoccupazione per quanto emerso nella seduta della commissione trasparenza del Comune di Avellino in merito alla gestione del settore urbanistica e ai casi di presunti abusi edilizi e condoni irregolari.



“Quanto riportato in queste ore dalla stampa rappresenta l’ennesima ferita al nostro territorio, già provato da decenni di speculazioni e abusi urbanistici”, dichiara il presidente di Legambiente Avellino, Antonio Di Gisi.

“Non è un caso isolato: lo abbiamo denunciato lo scorso aprile con il nostro rapporto Ecomafia in Terra Irpinia. Oggi assistiamo all’emersione di un sistema malato, che ha favorito illegalità e compromesso l’integrità ambientale della città”.



Il circolo chiede massima trasparenza e annuncia che chiederà formalmente un’audizione alla commissione trasparenza del comune di Avellino.

“È necessario chiarire tutte le responsabilità e attivare strumenti di monitoraggio pubblico e partecipato.”, conclude Di Gisi.