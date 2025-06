Avellino, Nuovo Clan Partenio: prevista in giornata la sentenza in Appello L'inizio dell'udienza è prevista alle 14 e poi a seguire eventuali repliche e camera di consiglio

di Paola Iandolo

E' attesa nel primo pomeriggio la sentenza di secondo grado per i presunti componenti del Nuovo Clan Partenio. Dopo sedici udienze è atteso il verdetto dei giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli per presunti capi e gregari del sodalizio criminale nato dalla ceneri del Clan Genovese. In primo grado sono stati tutti condannati dal Tribunale collegiale di Avellino.

In primo grado

Tre secoli di carcere inflitti nel luglio 2023 nei confronti di ventuno imputati (diciannove accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso) a vario titolo di far parte del cosiddetto “Nuovo Clan Partenio” che aveva esteso la sua egemonia criminale anche ben oltre i confini del vecchio Clan Genovese e il capo indiscusso del sodalizio è stato considerato Pasquale Galdieri, detto O' Milord, attualmente detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sassari.

Le condanne inflitte

La sentenza di primo grado: per Franco Ambrosone (libero) 2 anni e 6 mesi, Diego Bocciero anni 20 di reclusione, Giuliana Brogna a 4 anni e 6 mesi, Martino De Fazio Martino a 2 anni e sei mesi, Carlo Dello Russo Carlo 24anni e 9 mesi, Luigi De Simone13 anni e 9 mesi, Giuseppe Durante a 16 anni, Nicola Galdieri a 21 anni, Pasquale Galdieri a 25 anni, Angelo Genito a 19 anni e 3 mesi, Sabino Mariano a 4 anni, Antonio Matarazzo a 14 anni di reclusione, Giuseppe Moscatiello a 13 anni e 9 mesi, Ernesto Nigro a 17 anni, Giuseppina Nigro a 14anni e 6 mesi, Ludovico Nittolo a 14 anni, Mario Rosania a 13 anni e 6 mesi, Antonio Taccone a 15 anni, Carmine Carmine a 21 anni, Giovanni Volpe (libero) a 9 anni e 9 mesi e Renato Freda a 14 anni.