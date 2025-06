Avellino, maltratta la figlia: ad ottobre l'opposizione all'archiviazione A chiedere l'archiviazione per il 57enne la Procura di Avellino a cui si è opposto il curatore

di Paola Iandolo

Dovrà comparire il prossimo 8 ottobre davanti al Gup del Tribunale di Avellino Lucio Galeota un 57enne irpino accusato di maltrattamenti nei confronti della figlia minore. La Procura di Avellino chiede il processo nei suoi confronti.

La ricostruzione

Il 57enne l'ha picchiata più volte per motivi banali anche con il bastone della scopa perché non aveva pulito bene gli ambienti domestici. L'ha costretta a non frequentare amici e persino la madre e la sorella. L'ha privata del cellulare e dei libri scolastici.

L'allontanamento dall'abitazione familiare

La ragazzina è stata sistemata in una casa famiglia, ancora minorenne all’epoca, ed affidata ad un curatore speciale, l’ avvocato Costantino Sabatino. Nei confronti dello stesso era stata anche chiesta l’archiviazione da parte della Procura, a cui si era opposta la parte offesa (il curatore speciale), affidandosi all’avvocato Simone Imparato.