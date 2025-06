Avellino, Azienda Città Servizi, le difese: "Nessun accordo corruttivo" La sentenza è prevista per il prossimo tre luglio dopo la discussione dell'avvocato Villani

di Paola Iandolo

Si è svolta oggi l’udienza nel processo ACS, in cui l’avvocato Claudio Frongillo ha preso la parola per difendere Aquino Mauro, ex presidente della Casa Sulla Roccia, accusato di corruzione in concorso con Amedeo Gabrieli. Frongillo ha precisato in aula che "non vi è stato alcun accordo illecito tra i due" e ha sottolineato che "nessuno dei giovani inseriti nel progetto di cura del verde pubblico del Comune di Avellino era stato segnalato da Gabrieli". Ha inoltre precisato che tutte le assunzioni erano regolari, in quanto i lavoratori erano soggetti svantaggiati coinvolti in un percorso di recupero dalle dipendenze presso la stessa Casa Sulla Roccia.

Nell’udienza di stamane ha discusso anche l'avvocato Fabio Tulimiero, per Ciccarone Carmine e Barbara Matetich, e l'avvocato Guido Chiusano, per Raffaele Matarazzo, imputati di peculato. I difensori hanno contestato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, chiarendo la correttezza delle condotte per i loro assistiti. Tulimiero ha precisato che "le carte di credito non sono state utilizzate dai suoi assistiti". Il processo è stato rinviato al 3 luglio, data in cui discuterà l’avvocato Alberico Villani ed è prevista la sentenza da pare del tribunale di Avellino, in composizione collegiale.