Mercogliano, donna uccisa dal tir a Torrette: domani conferimento dell'incarico Per la morte della donna di Forino è indagato il 25enne rumeno conducente del mezzo pesante

di Paola Iandolo

Domani il pm del tribunale di Avellino Cecilia De Angelis, conferirà l'incarico al consulente per ricostruire quanto accaduto l'11 giugno lungo via Nazionale Torrette e perchè Anna Miele è stata investita. Dopo il conferimento incarico il consulente dovrà analizzare il mezzo pesante venuto in contatto con la donna. Da comprendere la velocità con la quale procedeva il 25enne rumeno alla guida del camion che ha centrato in pieno Anna Miele e trascinandola poi per diversi metri.

Ma non solo. Il consulente dovrà accertare da quanto tempo era in viaggio il 25enne rumeno, se ha rispetto o meno le pause previste dal codice della strada. Dunque a giorni verrà eseguito l'accertamento tecnico irripetibile da parte del consulente incaricato di accertare la dinamica dei fatti. Intanto il 25enne rumeno alla guida del camion è già stato iscritto nel registro degli indagati - per atto dovuto - con l'accusa di omidicio stradale.