Incidente mortale a Grottaminarda: perde la vita 72enne sulla Variante R. C. le iniziali della persona deceduta: 2 feriti in ospedale

di Simonetta Ieppariello e Gianni Vigoroso

Tragedia sull'asfanto questo pomeriggio a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Il bilancio è pesantissimo: una donna morta e 2 i feriti. Sul posto sono in corso soccorsi e rilievi. L'incidente mortale è avvenuto, per cause da accertare, lungo la Variante Statale 90 di Grottaminarda, al chilometro 4. La donna che ha perso la vita aveva 72 anni: R. C. le sue iniziali è del luogo. Sul posto tempestivo è stato l'arrivo dei soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili per la 72enne. Due le persone ferite trasferite al Moscati: entrambi erano alla guida delle due auto coinvolte nell'impatto

2 feriti portati al Moscati

Due le persone rimaste ferite, trasportate per le cure del caso all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. L’esatta dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita. Lo scontro è avvenuto tra una Panda, su cui viaggiava la 72enne deceduta e che ha preso fuoco dopo la collisione con una Mercedes Classe C.

La donna viaggiava con un'altra persona e nel corso dell'impatto è stata sbalzata fuori dell'abitacolo della vettura, che successivamente ha preso duoco.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le forze dell’ordine, carabinieri della compagnia di Ariano Irpino e Grottaminarda, Vigili del fuoco i quali stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente ed accertare ventuali responsabilità.

Una strada ad altissimo rischio e già teatro di incidento mortali

La tragedia è avvenuta poco distante dalla biforcazione della morte, ma in un punto ugualmente insidiosissimo interessato da una frana di un versante e un restringimento di carreggiata con la presenza di blocchi di cemento, meglio noti come new jersey stradale.

Il grande lavoro della polizia municipale di Grottaminarda

Un vero e proprio tour de force. In poco tempo tutti i vari incroci sono stati presidiati dagli agenti, considerate le lunghe code in entrambe le dirizione e la chiusura della Variante. Disposto un percorso alternativo per i mezzi pesanti, evitando di attraversare il centro urbano e per le auto.