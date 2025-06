Lite nei giardinetti, spuntano coltelli: daspo urbano per due minorenni Sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori

Nell’ambito dei servizi di polizia giudiziaria, predisposti dal prefetto di Avellino, la questura e le sue articolazioni territoriali - i quattro Commissariati di Pubblica Sicurezza di Lauro, Cervinara, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi - hanno intensificato da tempo i servizi a tutela di minorenni. In tale contesto, nel primo pomeriggio di ieri, nei giardini pubblici a ridosso del centro di Avellino, personale della Squadra Volante ha bloccato due giovani minorenni che, armati di coltello stavano per iniziare una lite le cui conseguenze sarebbero state drammatiche considerate le armi in loro possesso. Condotti in Ufficio, notiziata la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli, sono stati denunciati per porto illegale di armi e affidati ai rispettivi genitori.

Nei confronti dei due è in corso il procedimento amministrativo per l’irrogazione del Daspo urbano.