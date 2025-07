Pago, tenta rapina alla compagna per le birre: obbligo di dimora per il 41enne Il tribunale ha accolto la richiesta della procura, 41enne sottoposto all'obbligo di dimora a Nola

di Paola Iandolo

PAGO VALLO LAURO- Un uomo tenta di strappare la borsa a quella che poi risulterà la sua compagna. Il tutto per comprarsi delle birre. La scena non è sfuggita agli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, che viaggiavano con l’auto civetta lungo la Nazionale. I poliziotti hanno compreso che l’uomo pretendeva la consegna del denaro e sono intervenuti.

I due- grazie all'immediato intervento della polizia - sono stati separati ed è stata riportata la calma. Ma la donna, in evidente stato di agitazione, ha chiesto aiuto agli agenti. Ha riferito che il compagno gli chiedeva continuamente dei soldi per comprarsi delle birre: anche tre o quattro al giorno e questo fatto lo rendeva anche aggressivo. La donna non ha presentato denuncia.

Intanto gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro hanno proceduto all’arresto del quarantunenne, che stamattina è comparso davanti al Tribunale di Avellino per la direttissima davanti al Collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo. L’uomo avrebbe anche ammesso di aver strappato la borsa alla donna, perché i soldi che vi erano contenuti (pochi spiccioli per la Polizia, 50 euro per l’indagato) erano di entrambi.

I pm ha chiesto di applicare la misura dell’ obbligo di dimora in un comune della zona nolana e il divieto di avvicinamento alla sua convivente. Il Tribunale ha accolto la richiesta della Procura e convalidato l’ arresto eseguito dal personale del Commissariato di Ps di Lauro.