Avellino, Centro per l'Autismo: il Tar blocca le procedure per la gestione Doccia fredda per l'Asl e 700 famiglie in provincia di Avellino

di Paola Iandolo

Bloccata dal Tar la gara per i Centri Autismo dell’Altirpinia e di Avellino. Il Tar ha bloccato la gara europea per affidare la gestione dei “Centri semi residenziali per l’Autismo”. Si deve ricominciare la procedura avviata a gennaio, mentre il Comune spende altri 147mila euro per l’agibilità della struttura di Valle. La procedura era stata avviata nel mese di gennaio e ratificata nel mese di marzo per l'affidamento della gestione dei due centri semiresidenziali per l'autismo a Sant'Angelo dei Lombardi presso l'ospedale Criscuoli e a Valle ad Avellino dove sono in corso i lavori di completamento. Ma va rifatta. Lo ha stabilito il TAR della Campania che ha annullato le procedure sul ricorso dell'attuale gestore del centro di Sant'Angelo dei Lombardi.

Una doccia fredda per l'Asl ma soprattutto per le 700 famiglie che in provincia di Avellino attendono una fumata bianca. Cala di nuovo la notte sul centro per l’autismo di Valle ad Avellino, dove si allungano i tempi per i lavori aggiuntivi e, soprattutto, viene annullata la gara europea indetta a gennaio dall’Asl per affidarne la gestione in abbinamento con la struttura attiva a Sant’Angelo dei Lombardi. Nel Capoluogo slittano i tempi per l’apertura almeno di un semestre. Oltre ad attendere l’esito del nuovo bando per la gestione, ad Avellino si dovranno completare i lavori suppletivi di sistemazione, necessari a garantire l’agibilità del centro di Valle. Intanto il Sindaco Nargi ha ottenuto i 147mila euro necessari accedendo un mutuo con la Cassa Deposito e Prestiti, approvando anche il cronoprogramma a completamento delle opere già realizzate sugli intonaci.