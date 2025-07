Ariano: hanno le ore contate i deturpatori dell'ambiente in località Camporeale Tolleranza zero da parte della polizia municipale

Hanno le ore contate i deturpatori dell'ambiente in località Camporele ad Ariano Irpino. L'area industriale è invasa di rifiuti in maniera scellerata, persino nei campi nonostante la presenza di due ecoisole in una piazzola di sosta a pochi passi da Taverna Vitoli e un'isola ecologica efficiente e da sempre attiva. Incivili probabilmente non del luogo, saranno le indagini a stabilirlo con certezza, preferiscono disfarsi di sacchetti di rifiuti dalle auto e ingombranti, incuranti dell'ambiente circostante. Ecco la nostra denuncia di qualche giorno fa.

Uno scenario vergognoso e indegno. Più volte qualche cittadino modello, uno fra tutti Paolo De Gruttola, si è prodigato in silenzio per rimuovere rifiuti nei pressi di strade e monumenti. Clicca qui e leggi. Ma è una lotta continua e a Camporeale in modo particolare il fenomeno sta raggiungendo un livello di inciviltà davvero altissimo e vergognoso.

La polizia municipale è intervenuta sul posto e ha avviato l'attività d'indagine. Un intervento incisivo soprattutto nelle adiacenze del rinomato centro di ricerche Biogem. Gli agenti diretti dal comandante Angelo Bruno non concederanno sconti.

Annunciata tolleranza zero su questo fenomeno, qui come in altre zone della città, già note. Non si escludono a breve nuove denunce e sanzioni.