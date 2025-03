Ariano: pulisce silenziosamente strade, vicoli, piazzole e fontane La foto in questione è stata scattata nella piazzola di sosta accanto alla caserma dei carabinieri

Pulisce silenziosamente strade, vicoli, piazzole, fontane ed altri luoghi spinto dall'amore per la propria città. Lui è Paolo De Gruttola. Ad immortalarlo lungo la strada panoramica un altro innamorato del tricolle Peppino Modugno anch'egli in più occasioni, protagonista di gesti del genere, rivolti alla cura del verde pubblico e salvataggi di animali durante le sue consuete camminate.

Un'area che il comune così come già affermato dall'assessore Toni La Braca, intende riqualificare, immaginando anche un incremento di parcheggi a ridosso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Tornando alla pulizia della panoramica, un gesto senza dubbio encomiabile e da imitare quello di Paolo De Gruttola, che va ad unirsi ad altre iniziative messe in atto dal team di Carlotta Pisapia lungo diverse strade del centro e non solo, dai volontari del servizio civile della protezione civile flumerese in contrada Casone ed altri ancora. Che possano servire da esempio a tante persone incivili...