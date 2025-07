Sant'Angelo dei Lombardi, raid intimidatorio alla giornalista Elisa Forte La solidarietà dei colleghi di Ottopagine e Ottochannel alla collega

di Paola Iandolo

Atto intimidario alla collega Elisa Forte. Ignoti la scorsa notte le hanno devastato la sua automobile. Con un oggetto contundente le hanno rotto i vetri e il lunotto posteriore della sua auto. La giornalista irpina era già stata bersaglio di aggressioni verbali culminate con la devastazione della sua auto. La professionista ha pubblicato un video in cui sono visibili i danni ripotati dalla sua autovettura nel raid compiuto la scorsa notte in danno anche ad un portone, di un'altra auto e degli arredi del bar La Piazzetta.

Immediatamente il 25enne - già sottoposto agli arresti domiciliari - è stato fermato e denunciato. Si indaga anche nel campo di azione della giornalista. Infatti non è escluso che l'azione intimidatoria subita sia collegata all'attività lavorativa svolta da Forte in Alta Irpinia. In tanti in queste ore stanno manifestando la solidarietà e la vicinanza alla professionista sui social, ma anche di persona. In molti la stanno incitando ad andare avanti e a non mollare,a non indietreggiare nel lavoro svolto finora con professionalità e acume.