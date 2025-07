Mamma e figlio dormono tranquillamente e i ladri rovistano e rubano in casa E' caccia ai malviventi entrati in azione a Luogosano

Mamma e figlio in casa, lei 83 anni, lui 61. Loro dormono tranquillamente e i ladri rubano all'interno, persino nelle loro stanze, spavaldi, come se nulla fosse.

E' accaduto in piena estate a Luogosano, con gente in strada e vita notturna movimentata, come lo è del resto in ogni comune in questi periodi.

L'anziana non si è accorta di nulla, mentre suo figlio svegliandosi, si è ritrovato faccia a faccia con uno dei malviventi intento a rovistare.

Una banda composta da tre persone, due all'interno e un terzo complice fuori in auto pronto per la fuga. Hanno agito al piano di sotto per poi dirigersi nelle camere, portando via qualche oggetto, collanina, porta gioielli, 50 euro in un porta monete e un portafogli nuovo. Cercavano soldi e oro. Un magro bottino e un'abitazione a soqquadro.

Sono poi scappati sfondando una zanzariera. A notarli mentre fuggivano, volto coperto da passamontagna per raggiungere un'auto di colore grigio sono stati due giovani che in quel momento si trovavano nella zona. Hanno subito intuito tutto. Sono poi giunti sul posto i carabinieri che hanno avviato le relative indagini.