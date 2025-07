Grave incidente sul raccordo Avellino-Salerno: 3 auto e 10 persone coinvolte Intervento di Vigili del Fuoco, Polizia e Anas tra gli svincoli di Solofra e Montoro Nord

Nel primo pomeriggio grave incidente stradale con tre auto e dieci persone coinvolte sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Salerno, tra gli svincoli di Solofra e Montoro Nord. Alle 13.40, allertati dalla centrale operativa del 118, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti sul posto.

Assistenza agli occupanti coinvolti

"Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli e un totale di dieci persone. Sul posto sono giunte inizialmente quattro ambulanze, alle quali se ne sono aggiunte altre successivamente, per garantire l’assistenza sanitaria a tutti gli occupanti coinvolti, che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati, fornendo supporto alle operazioni di soccorso sanitario e alla gestione della scena dell’incidente. Presenti sul posto anche la Polizia Stradale, per i rilievi del caso, e il personale Anas, per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata dell’intervento. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino rinnova l’invito alla prudenza alla guida, soprattutto in queste giornate caratterizzate da un maggiore afflusso di veicoli sulle principali arterie stradali".