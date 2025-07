Senz'acqua e luce: che estate da incubo in Irpinia Notte di super lavoro per i tecnici dell'Enel a Grottaminarda

Un black out elettrico nel centro di Grottaminarda e rubinetti a secco tuttora in molte zone di Ariano Irpino. Non si con esattezza quando si tornerà alla "normalità".

Rientrata invece la situazione di emergenza a Savignano Irpino dove per oltre tre giorni erano rimaste a secco diverse abitazioni e aziende nel tratto che dalla località Ciccotonno porta a Monteleone di Puglia. L'Alto Calore solo ieri era stato messo a conoscenza del guasto ed è intervenuto per la riparazione.

A Grottaminarda per quanto riguarda l'interruzione dell'energia elettrica l'Enel è intervenuta immediatamente. Si è trattato di un doppio guasto alla rete della media tensione.

Le squadre dell'Enel, prontamente allertate, sono giunte subito sul posto e hanno provveduto a sopperire all'emergenza fornendo l'energia attraverso diversi gruppi elettrogeni. Al contempo hanno individuato il guasto e provveduto alla riparazione.

A seguire in prima persona l'evolversi della situazione il sindaco Marcantonio Spera e diversi membri dell'amministrazione comunale.