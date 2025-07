Mercogliano, nuovo incendio su Montevergine: scatta l'allarme L'area interessata dalle fiamme è lontana dalle abitazioni

di Paola Iandolo

Un nuovo incendio sul massiccio di Montevergine, nel cuore dell’Irpinia. Come ogni estate, purtroppo, si ripresenta l’emergenza incendi. Le fiamme si sono sviluppate nella zona boscata alle pendici, e diversi ettari sono già stati colpiti. Il fumo è visibile a chilometri di distanza. Per fortuna l’arra boschiva è molto distante dalle abitazioni. L'incendio è stato segnalato, vi è massima allerta per salvare la flora e la fauna selvatica dei luoghi interessati dalle fiamme.