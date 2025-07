Cervinara, in retromarcia rompe tubatura di gas: l'intervento dei vigili Provvidenziale l'immediata segnalazione ai vigili del fuoco e ai carabinieri per evitare conseguenze

Attimi di paura per la fuoriuscita di gas sono stati vissuti a Cervinara. Il peggio è stato scongiurato grazie alla prontezza dell'automobilista. Infatti un fortissimo odore di gas è stato avvertito lungo la variante. Ma l'uomo alla guida dell’auto che in retromarciaha sbattuto contro la cabina che regola l’approvvigionamento di gas, provocando la rottura della tubatura, si è allontanato ma ha subito avvertito i soccorsi e dato l’allarme.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco ed i carabinierri. I caschi rossi hanno provveduto a bloccare la fuoriuscita del gas per evitare ogni tipo di pericolo e conseguenza ben più grave. Sul posto si sono portati anche i tecnici per riparare il danno provocato dall'automobilista. Fortunatamente non si registano feriti.