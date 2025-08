VIDEO - Raccordo, galleria chiusa è caos. Delle Grazie: è un incubo ogni giorno La rabbia del vicesindaco di San Michele di Serino

Secondo giorno di passione per gli automobilisti in transito sul Raccordo Avellino Salerno. Caos nei comuni per la chiusura della galleria di Solofra, che ogni giorno dalle 10 alle 14 resta aperta solo per i tir dei pomodori e mezzi di emergenza. Il caos è servito nei comuni. A Solofra paralisi allo svincolo, dove sono state migliaia anche oggi le auto e mezzi in arrivo. "Una situazione insopportabile - commenta il vicesindaco di San Michele di Serino Antonio Delle Grazie - Servono soluzioni ad horas. A pagarne le spese come sempre sono le attività ricettive. Il serinese è in ginocchio i turisti con questi disagi vanno altrove".