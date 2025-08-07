Avellino paura nella notte: brandisce coltello e chiave inglese contro familiari

Follia e violenza nella notte ad Avellino, dove i poliziotti sono intervenuti in via Pirone, per fermare un 26enne noto alle Forze dell’Ordine che, in preda ai fumi dell’alcol, brandendo una chiave inglese ed un coltello da cucina in strada, a seguito di una precedente lite, minacciava alcuni familiari.
I poliziotti grazie all'utilizzo del taser e dopo aver esploso con l’arma di ordinanza un colpo in aria a scopo intimidatorio, sono riusciti a fermare l’uomo dai suoi scellerati propositi.
Il 26enne, non residente in questo capoluogo, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica, che coordina le indagini, per porto illegale di arma e minaccia aggravata. Nei confronti dell’uomo è stato avviato l’iter amministrativo del Foglio di via obbligatorio da questo Centro per anni 3.
Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.