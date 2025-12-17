Avellino, Evacuo sul mercato: "Servono innesti che diano maggiori garanzie" "La società sta svolgendo un buon lavoro. Juve Stabia? Campionato positivo fino a questo momento"

Felice Evacuo segue da sempre le vicende dell'Avellino, memore del passato vissuto con la maglia biancoverde. L'ex attaccante, oggi procuratore, è stato ospite di 0825: "Non era facile ricostruire o innestare sulla rosa dello scorso anno elementi che potessero alzare di molto il livello. Credo che la società abbia svolto un buon lavoro. Adesso penso sia normale aspettarsi qualche colpo di mercato da fare a gennaio che possa dare più sicurezza e maggiori garanzie in questa categoria".

Evacuo sulla Juve Stabia: "Campionato positivo fino a questo momento"

Felice Evacuo ha espresso un commento anche sulla Juve Stabia, formazione che attualmente occupa un posto in zona play off: "Sta facendo un campionato positivo, non era facile ripresentarsi tra le prime otto dopo quanto fatto lo scorso anno. La squadra di Abate è partita un po' con il freno a mano tirato, ma recentemente sta mostrando delle ottime prestazioni, soprattutto tra le mura amiche. Questo le ha permesso di scalare la classifica".